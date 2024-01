Safety & Security: Raschi al workshop UEFA su gestione di crisi per grandi eventi

La gestione di situazioni di crisi durante i grandi eventi è stato il tema principale del workshop UEFA tenutosi nel quartier generale svizzero di Nyon. Presente – tra tutte le 55 federazioni affiliate che hanno preso parte all’incontro – anche San Marino e la FSGC con il Security Officer Michele Raschi. Nello specifico, si è parlato di come gestire una crisi durante un evento e di come lavorare sulla prevenzione della stessa, oltre alla reazione per risolvere quanto accade. Nell’incontro sono stati analizzati tre casi studio: - Finale Champions League 2017 di Cardiff tra Juventus e Real Madrid, giocata a due settimane dall’attentato di Manchester e nel giorno di un ennesimo attentato avvenuto nel centro di Londra; - Incidenti legati alle partite della stagione in corso di Conference League AZ Alkmaar-Legia Varsavia e AZ Alkmaar-West Ham; L’attentato terroristico a poche ore da Belgio-Svezia di ottobre 2023 (Qualificazione ad EURO 2024).

Ogni episodio, avvenuto all’interno della sede della partita o a chilometri di distanza ha influenzato enormemente il regolare svolgimento delle attività: dalla gestione delle tifoserie agli ingressi nello stadio, passando anche per il monitoraggio delle fan-zone in città e le limitazioni imposte dalle autorità locali. Entrando maggiormente nei dettagli, sono emersi dei punti chiave per una gestione ad-hoc di questi cosiddetti major events: l’importanza del ruolo e della responsabilità delle autorità di Pubblica Sicurezza a cui compete la gestione della crisi; comunicazione di informazioni e attività di coordinamento del Security Officer insieme ad Autorità di polizia, Ufficiali UEFA, squadre coinvolte e UEFA Match Commander Center; consapevolezza di avere pochissimo tempo entro cui reagire per evitare un’escalation della crisi; la certezza che tutti gli attori coinvolti siano allineati su quanto è stato organizzato.