San Marino Academy, altro colpo a centrocampo: ecco Federica Buonamassa

Doppio colpo a centrocampo, in rapida successione, per la San Marino Academy: dopo Valentina Puglisi, annunciata mercoledì, ecco Federica Buonamassa, dal Chievo Women. Classe 2003, con esperienze nella Pink Bari (con cui ha anche debuttato in Serie A) e nel Sassuolo Primavera, durante lo scorso febbraio prese il posto a Verona proprio di Puglisi, appena passata al Napoli, anche se poi è scesa in campo solo quattro volte, a causa di un infortunio. Ora, però, sta bene e ritiene che il duro percorso di recupero l'abbia fortificata e “aiutata a crescere mentalmente. In questa stagione spero di fare minuti e di lasciarmi definitivamente alle spalle l’infortunio e tutto ciò che ne è conseguito. Voglio dare una grossa mano a questa squadra e lavorerò per riuscirci. In squadra c’è affiatamento, tutte stiamo bene con tutte. Posso dire di essere in un bellissimo gruppo e ne sono felice".