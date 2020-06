San Marino Academy: il futuro è in serie A

La chiusura del campionato di serie A apre le porte della massima serie per la San Marino Academy. Il Consiglio Federale ha dichiarato conclusa la stagione del calcio al femminile, decretando anche i verdetti. Orobica e Tavagnacco salutano la serie A, la abbracciano Napoli e San Marino. La squadra di Geppino Marino, forte del primo posto in classifica poteva già pensare alla prossima stagione, quella di Alain Conte ha vissuto i dubbi dei criteri da utilizzare. Dubbi svaniti, mai ce ne fossero veramente stati, dopo la scelta del Consiglio Federale di estendere l'algoritmo anche al calcio femminile per decretare i verdetti. La matematica incorona la San Marino Academy che per poco meno di 40 centesimi si prende il secondo posto in classifica che vale la serie A. Un risultato storico per il calcio sammarinese, che nel giro di due anni può festeggiare il doppio salto dalla serie C alla serie A. Le biancoazzurre raccolgono quanto di buono fatto nella stagione d'esordio, nella quale le Titane erano riuscite persino a chiudere davanti a tutte il girone di andata. Un primato in classifica lasciato al Napoli, altra squadra all'esordio in serie B, che ha superato San Marino e Lazio nel girone di ritorno. Decisivo per la squadra dei Alain Conte il successo contro il Cittadella. Una vittoria di misura con rete di Raffaella Barbieri su assist di Yesica Menin, propria l'attaccante sammarinese che un anno prima aveva segnato il 2-0 nello spareggio promozione contro la Riozzese. Secondo posto dopo la 14' giornata davanti alla Lazio, confermato anche la settimana successiva, quando le Titane vincevano il derby contro il Ravenna e Lazio superava il Perugia, nella prima giornata rallentata dal coronavirus. Poi il rinvio della gara di Vittorio Veneto mentre Lazio superava la Roma Femminile. Per arrivare alla conclusione del campionato e all'algoritmo, fatto di media punti e gare da giocare, che premia San Marino, che nel calcio, avrà per la prima volta una squadra in serie A.