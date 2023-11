San Marino, Costantini: "La Danimarca ha fatto scattare qualcosa. Oggi, con quelle del nostro livello ce la giochiamo"

L'intervista al CT della Nazionale, Fabrizio Costantini

Il finale di qualificazioni europee, con striscia-gol da record, non può che aver lasciato soddisfatto il CT della Nazionale, Fabrizio Costantini: "Ci saremmo meritati il punto, le ultime prestazioni hanno dimostrato la crescita dei ragazzi. Oltre ai gol, abbiamo chiuso con grandi prestazioni. La partita contro la Danimarca è stata fondamentale, ha fatto scattare qualcosa nei ragazzi. Col Kazakistan invece ce la siamo giocata alla pari, a viso aperto, siamo stati tantissimo nella loro metà campo: è una squadra che somiglia a noi, va in difficoltà a fare la partita, credo che quella l'abbiamo interpretata bene".

Con la corsa a Euro 2024 si sono aggiunti elementi giovani e già fondamentali, per esempio i centrocampisti Capicchioni e Lazzari: "Sono due giocatori che, ogni tanto ci ridiamo a riguardo, secondo me ancora non sanno dove sono - dice Costantini - giocano con l'aria e la testa del giovane, riescono a giocare qualche pallone in più. Non credo sia un caso se nella partita con la Finlandia, dove non li abbiamo avuti, abbiamo sofferto un po' di più. Soprattutto Lazzari: con la sua sfrontatezza ti tiene qualche secondo, si prende qualche fallo. Altra cosa positiva, il modo in cui si sono integrati nel gruppo: di solito i giovani ci mettono un po', loro invece sono stati eccezionali, nello spogliatoio sono già due adulti".

In attesa della Nations League, il prossimo passo sono le due amichevoli di marzo, contro avversari ancora da definire: "Sono dispiaciuto del fatto che si giochi a marzo - commenta Costantini - giocassimo tra due settimane credo che contro le squadre del nostro livello ce la giocheremmo abbastanza bene".

Nel video l'intervista