San Marino, Michele Uva in visita: "FSGC punto di riferimento per la UEFA"

Dopo le visite del 2017 e del 2018, Michele Uva è tornato sul Titano come Direttore Football & Social Responsability della UEFA. L'ex DG della Federcalcio italiana è stato ricevuto in udienza privata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, accompagnato dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonferini, dal presidente della FSGC Marco Tura e dal segretario generale Luigi Zafferani. Un incontro che da una parte ha confermato i legami di amicizia e collaborazione tra Uva e San Marino, dall'altra ha portato all'intesa su un progetto-pilota voluto dalla UEFA sulla sostenibilità in diversi aspetti del mondo del calcio.