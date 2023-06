San Marino sfida il Kazakistan: si gioca al "Tardini" di Parma

L'ultima volta tra San Marino e Kazakistan evoca dolci ricordi ai colori biancazzurri: sotto una pioggia battente i ragazzi allenati dall'allora CT Franco Varrella riuscirono a ritrovare un gol che mancava da quasi 2 anni e da oltre 6 in casa. A segnare la rete del definitivo 3-1 fu proprio Filippo Berardi, leader tecnico di quella Nazionale e ora – si spera – pronto ad esserlo nuovamente, dopo i gravi infortuni. Domani sera potrà già essere un bel banco di prova per il fantasista sammarinese così come per tutti i 23 giocatori convocati dal Commissario Tecnico Fabrizio Costantini. San Marino sfida il Kazakistan per la terza partita delle qualificazioni ad EURO 2024 e lo farà in una cornice insolita: l'indisponibilità dello “Stadium” a causa del rinnovamento del manto erboso hanno costretto la Nazionale ad emigrare al “Tardini” di Parma, teatro del match in programma domani sera con fischio d'inizio alle 20.45 e diretta su San Marino RTV Sport, canale 93 del digitale terrestre.

Uno stadio importante e storico per il calcio italiano, uno stadio da Serie A e per la prima volta casa dei Titani. Il Kazakistan ha stupito nel doppio esordio di marzo: prima la sconfitta di misura per 2-1 contro la Slovenia poi la straordinaria rimonta contro la favorita numero 1 del Gruppo H, la Danimarca superata 3-2 ad Astana con 3 reti in 16 minuti. Anche San Marino però riparte dalle ottime prestazioni di un paio di mesi fa: nonostante il doppio ko contro Irlanda del Nord e Slovenia, i biancazzurri hanno lottato riuscendo a rimanere in partita, soprattutto in quella molto complicata di Lubiana. Un buon punto di partenza per Costantini e i suoi ragazzi, pronti come sempre a dar battaglia. Quello di domani sera sarà il terzo precedente tra San Marino e Kazakistan: oltre al già citato 3-1 nel 2019, c'è anche il 4-0 di qualche mese prima nella capitale kazaka, rinominata Nur-Sultan per qualche anno.