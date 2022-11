Sant’Agostino - Victor San Marino 1-3, dodicesima vittoria per la squadra di Cassani

Quaranta secondi il tempo necessario per vedere Stellacci steso in area, l’arbitro non se la sente di fischiare uno dei rigori più veloci della categoria. Passano cinque minuti, e anche se con dinamica diversa, il problema si ripete, e questa volta il direttore di gara lo risolve fischiando il rigore. Alex Ambrosini realizza il settimo in campionato e dedica a Santoni fuori per infortunio ne avrà per un paio di mesi. È un Victor formato gigante nel primo tempo, Ambrosini arcobaleno per Morelli, e all’8' è già 0-2. Primo gol di Matteo Morelli con la maglia biancoazzurra. Venti minuti per la prima reazione dei padroni di casa, Guerzoni non trova lo specchio della porta. Alla mezz’ora l’azione che dà l’idea dello stato di grazia dei Cassani Boys. Cross di Sabba, Ambrosini al volo, palo pieno. Sul proseguo dell’azione Stellacci protegge l’uscita di Pazzini. Prima del te’ caldo Gherlinzoni al servizio per Iazzetta e il Sant’Agostino sfregia il più bel primo tempo della stagione. La “samba” Victor anche nella ripresa: Gramellini - Dioh - Ambrosini, quasi gol. Dioh sprigiona tutta la sua forza ma arriva stanco alla conclusione. Monaco di testa, Costantino in angolo. Cassani alza Lombardi a centrocampo per inserire Tosi è proprio da lì nasce il terzo. Conclusione di Lombardi, malissimo Costantino, Marra appena entrato la mette dentro. L’ottimo Lorenzo Lombardi, però, commette l’ingenuità di farsi espellere senza motivo. Victor in dieci. Dodicesima vittoria in campionato per un Victor inarrestabile. Stellacci e Morelli migliori in campo. Al campo comunale di Sant’Agostino Ferrara, Victor San Marino batte Sant’Agostino 3-1.