Scozia - San Marino: LIVESCORE (6-0) FINALE!

91' La Scozia vince 6-0. E' il miglior risultato della nazionale scozzese contro San Marino. Presenti 20700 spettatori

90' un minuto di recupero

86' Punizione al'incrocio per il giocatore del Southampton

86' GOL SCOZIA! 6-0 Armstrong

85' un pò di confusione in campo, Gasperoni ferma un giocatore scozzese, l'arbitro lascia proseguire, Simoncini prende la palla con le mani fuori area, ma il direttore di gara non aveva fermato il gioco, punizione Scozia, graziato il portiere

80' terzo cambio per San Marino: esce Berardi, entra Luca Ceccaroli, per il vincitore del Pallone di Cristallo 2019 è il debutto in nazionale

75' punizione Scozia deviata dalla barriera

70' ovazione per McGinn autore di tre gol

70' cambio Scozia: escono McGregor e McGinn, entrano Armstrong e Russell

69' tiro di McGinn che Simoncini devia in corner

67' Il giocatore del Kilmarnock gira di testa il pallone da calcio d'angolo

67' GOL SCOZIA! 5-0 Findlay

65' Poker Scozia, sul tiro di McTominay la palla sbatte contro la traversa, sulla respinta Shankland appoggia in rete tra le proteste sammarinesi per fuorigioco.

65' GOL SCOZIA! 4-0 Shankland

63' cade Mularoni al limite dell'area sammarinese, punizione per i Titani, rumoreggia il pubblico

61' tiro/cross deviato che Simoncini riesce a respingere

60' San Marino via in contropiede, crea anche la superiorità 6 contro 4, Nanni prova il tiro che il portiere blocca

58' punizione sulla trequarti battuta corta, la Scozia riparte

57' il campo è un acquitrino

55' punizione di Brolli dalla lunga distanza, palla finisce a lato

54' ripartenza San Marino, fallo su Nanni che resta a terra

53' ammonito Alessandro Golinucci per fallo su McGregor

50' crossa dalla sinistra rasoterra, Simoncini si allunga e prolunga la traiettoria subisce fallo

48' campo molto molto pesante

46' Piove copiosamente, subito un corner la per la Scozia, nulla di fatto

46' Si riparte

46' Due cambi per San Marino. dentro Grandoni e Hirsch per D'Addario e Giardi

Squadre di nuovo in campo per la ripresa





46' Sulla ripresa del gioco l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi

46' Dal corner la palla tocca a centro area viene deviata da McGinn che firma una incredibile tripletta

46' GOL SCOZIA! 3-0 McGinn 3-0

45' un solo minuto di ricupero

44' tiro da fuori di Forrest alto

42' altra bella ripartenza sammarinese con Berardi che parte palla al piede, poi viene chiuso al limite, applausi dei tifosi scozzesi

39' il direttore di gara vede un fallo a centro area, punizione per San Marino

39' ancora un corner per la Scozia

38' aumenta l'intensità della pioggia

38' colpo di testa di Devlin, la palla è a lato

37' punizione sulla linea di fondo per il fallo di D'Addario, probabilmente prima c'era un fallo per San Marino

34' ammonito Mattia Giardi

32' paratona di Simoncini su McTominay

27' Raddoppio e doppietta per il giocatore dell'Aston Villa che deposita in rete la corta ribattuta di Simoncini

27' GOL SCOZIA! McGinn 2-0

26' sul corner, la Scozia libera, poi il pallone rispedito in avanti porta al fuorigioco sammarinese

26' bella uscita sammarinese tutta di prima fino alla trequarti scozzese, che porta al corner per San Marino

25' McTominay viene ammonito per fallo su Nanni

24' si riprende a giocare, Brolli torna al centro della difesa

23' gioco fermo, con Brolli a terra per un colpo

22' Forrest ancora dal limite, Simoncini blocca a terra

18' Shankland entra in ritardo su Brolli, punizione San Marino

13' Il numero 20 della Scozia Christie riceve palla sulla destra, punta la porta, poi la mette a giro di sinistro e la piazza vicino al palo lontano dove arriva la deviazione di McGinn

13' GOL SCOZIA! McGinn 1-0

12' Scozia che continua la sua pressione in attacco, San Marino è ordinato

10' Forrest calcia in porta, Simoncini blocca

10' già 6 corner battuti dalla Scozia

7' Dal corner San Marino riparte e alleggerisce la pressione scozzese

7' Scozia partita molto forte, guadagna ancora un corner

6' Shankland a botta sicura, miracolo di Simoncini

5' giro palla Scozia nella metà campo sammarinese, Christie sfonda a sinistra e guadagna un corner, che termina con un nulla di fatto

3' sfuma l'azione della Scozia, si riparte da Simoncini

2' prova a piazzarla dal limite Christie, trova una deviazione

1' San Marino si schiera con il 4-4-2

Si parte!





E' il momento degli inni nazionali, si parte con quello di San Marino, segue quello della Scozia, con tutto lo stadio che canta

15 minuti al fischio d'inizio, le squadre sono rientrate negli spogliatoi







Manca circa mezzora al fischio d'inizio, è iniziato a piovere in maniera intesa.

La grande novità il ritorno tra i pali di Aldo Simoncini. Il portiere non giocava dalla parita contro la Repubblica Ceca datata 8 ottobre 2017 a Pilsen.







Intanto già terminata la sfida ad Astana tra Kazakistan e Belgio, con i Diavoli Rossi che hanno vinto 2-0 con reti di Batshuayi e Meunier, centrando l'ottava vittoria in altrettante partite giocate nel girone.





Buongiorno dall'Hampden Park di Glasgow per seguire la diretta testuale di Scozia - San Marino.





Ufficializzate le formazioni:





SCOZIA:

McLaughlin,Palmer, Robertson, Devlin, McTominay, McGinn, Shankland, C. McGregor, Findlay, Forrest, Christie



A disposizione:

Marshall, MacGillivray, Mulgrew, Fraser, Gallagher, Russell,Armstrong, Morgan, O'Donnell, Taylor



Ct: Steve Clarke





SAN MARINO:

Simoncini Aldo, D'Addario, Gasperoni Alex, Mularoni, Giardi, Battistini Manuel, Brolli, Nanni , Golinucci Alessandro, Berardi, Censoni.

A disposizione: Benedettini S. Zavoli, Della Valle Mirko Palazzi, Lunadei, Marco Bernardi, Grandoni, Ceccaroli, Hirsch, Enrico Golinucci.

Ct: Franco Varrella





Arbitro: Jérôme Brisard (FRA)

Assistenti: Benjamin Pages (FRA) Cyril Mugnier (FRA)

Quarto arbitro: Amaury Delerue (FRA)