Secondo sigillo per la Libertas

Seconda vittoria stagionale per la Libertas che ha sconfitto per 3 a 2 il Cosmos. La squadra di Borgo Maggiore ha sbloccato il risultato al 32esimo con Golinucci che ha battuto il portiere Gregori. Sette minuti dopo arriva il raddoppio, con Morelli che approfitta di un errore di Cervellini e firma il 2 a 0 dei granata. Ad inizio ripresa, il Cosmos riapre la partita con il sinistro vincente di Giovagnoli e poi agguanta il pareggio con Della Valle che deposita in rete, un pallone respinto dalla traversa sulla battuta di Santini. La Libertas, in inferiorità numerica per l'espulsione di Davide Simoncini, trova il gol della vittoria al 70esimo, con una magistrale punizione di Brandino che s'infila sotto l'incrocio dei pali.