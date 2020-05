Segretario Lonfernini: "Dovremo adottare la mappatura dei calciatori che vengono da fuori"

Lo sport allarga le maglie. In questo periodo di restrizioni da covid-19 cerca di tornare pian piano ad una graduale normalità. Normalità che richiederà ancora tempo come si evince anche dal nuovo decreto che permette “l’attività motoria e sportiva svolta all’aperto o in tensostrutture non totalmente coperte, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento”. Discorso a parte per gli sport collettivi svolti dagli atleti agonisti e di interesse nazionale, per i quali è previsto un'apposita circolare in uscita nei prossimi giorni.

Sul campionato sammarinese il Segretario allo Sport, esclude la possibilità di una ripresa. Il Segretario di Stato apre anche alla possibilità di anticipare la ripresa degli allenamenti per le squadre impegnate nelle Coppe.

Nel video l'intervista al Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini