Serie B: contro la Lazio il debutto della San Marino Academy

Domani il debutto nel campionato di serie B della San Marino Academy, la squadra di Alain Conte ospita ad Acquaviva la Lazio. Sarà il primo impegno della nuova stagione per le ragazze del Titano che sabato si sono ritrovate a Villa Manzoni in occasione della presentazione della nuova divisa. Blu la prima maglia, rossa quella da trasferta. Un bella maglia che ci si augura possa essere anche fortunata per accompagnare nel migliore dei modi la stagione della squadra femminile che per la prima volta giocherà nel campionato nazionale FIGC. Aspettative importanti per la squadra della San Marino Academy in una serie B comunque molto impegnativa. Una nuova avventura, alla quale San Marino RTV dedicherà spazio con l'appuntamento settimanale della trasmissione PassioneCalcio, il mercoledì, al quale si aggiungerà la novità della differita di tutte le partite della San Marino Academy il martedì pomeriggio. In occasione della presentazione della nuova maglia sono intervenuti i vertici della FSGC e del nuovo sponsor. Nell'occasione il presidente Marco Tura ha annunciato che la San Marino Academy giocherà un'amichevole contro la Juventus nel corso di questa stagione.