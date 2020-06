Si lavora per la ripartenza del campionato

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha convocato per questa sera alle 21, una riunione con tutti i presidenti delle società sportive sammarinesi e le associazioni affiliate per fare il punto sulla possibile ripartenza di campionato e Coppa Titano. La FSGC è intenzionata a chiedere una deroga alla Segreteria di Stato allo Sport per poter riprendere gli allenamenti collettivi dopo il 15 giugno e tornare in campo il primo weekend di luglio. Già pronto il calendario dei play-off che si aprirebbero con lo spareggio tra Pennarossa e Domagnano per accedere ai quarti di finale. La formula prevede tutte partite ad eliminazione diretta. Stessa format per la Coppa Titano dove restano da disputare semifinali e finale.