Si separano le strade di Alessandro Recenti e San Marino Academy

La San Marino Academy comunica la risoluzione consensuale dell’accordo con Alessandro Recenti da allenatore della prima squadra femminile. “È stata una decisione consensuale tra me e la società, - spiega Recenti - che intendo ringraziare per il tempo in cui ho potuto lavorare a San Marino; sono stati mesi belli e conserverò un ottimo ricordo di questa esperienza. Da parte mia, il miglior in bocca al lupo al club ed alle ragazze, che non hanno mai fatto mancare impegno e dedizione, sono state eccezionali”.