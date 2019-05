Sono 4 i club ancora senza Licenza UEFA

il punto sulle licenze Uefa

Sono 4 le società del campionato sammarinese a non aver ottenuto, per il momento, la Licenza UEFA. La commissione di prima istanza ha formalmente comunicato alle 15 società l'esito sulla documentazione presentata lo scorso il 31 marzo. Domagnano, La Fiorita, Juvenes/Dogana e San Giovanni non hanno superato l'esame della commissione ricevendo la notifica del rifiuto di Prima Istanza. I club ora hanno 7 giorni di tempo per presentare appello alla Commissione che andrà a prendere una decisione definitiva garantendo o rifiutando la licenza. Negli anni, tutte le 15 società hanno sempre ottenuto la licenza e anche per questo 2019 non dovrebbero esserci problemi.

Gli errori rilevati nella compilazione delle documentazioni sarebbero risolvibili nei prossimi giorni. Per ottenere la Licenza UEFA occorre soddisfare determinati requisiti, riassunti in diversi criteri: sportivi, infrastrutturali, del personale e amministrativi, legali e finanziari. La partecipazione alle competizioni europee è soggetta all'ottenimento della Licenza. La commissione preposta, si occupa di valutare esclusivamente la documentazione presentata dalle singole società sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento per l'ottenimento delle licenze. La commissione non valuta eventuali coinvolgimenti nell'inchiesta calcio scommesse o squalifiche. Una volta presentato l'appello, le società interessate, dovranno attendere la decisione entro maggio. A quel punto il dipartimento licenze invierà, entro la data comunica dalla UEFA, la lista dei club aventi aventi diritto a partecipare alle competizioni internazionali.