Sentiamo Luca Nanni e Giorgio Leoni

Abbinamenti complicati per Tre Penne e Tre Fiori nel primo turno preliminare di Conference League, rispettivamente contro Tuzla City (Bosnia ed Erzegovina) e Fola Esch (Lussemburgo). I dirigenti biancazzurri e gialloblu, Luca Nanni e Giorgio Leoni, non si danno però per vinti.

Nel video le interviste