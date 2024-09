Supercoppa: è sempre Folgore – Fiorentino

Le interviste a Gianni Galli e Claudio Zonzini

L'albo d'oro dimostra il dominio di queste due squadre in questo trofeo negli ultimi anni. E i due club si sono alternate alla perfezione. 2018-2019 Fiorentino, poi due edizioni non disputate per covid. 2021-2022 Folgore, la stagione successiva Fiorentino e l'ultima quella dello scorso anno Folgore. Domani sera ore 21 al multieventi, il club di Falciano potrebbe interrompere la precisa alternanza bissando, oppure il Fiorentino in caso di vittoria la manterrebbe intatta.

Un Fiorentino maturato ulteriormente dopo la prima vittoria in Champions, dovrà verificare le proprie ambizioni con una rosa diversa rispetto all'ottima e recente campagna Europea. Anche la Folgore è stata ringiovanita, e se mancherà qualcosa dal punto di vista dell'esperienza ha certamente incamerato entusiasmo e brillantezza.

Nel servizio le interviste all'allenatore del Fiorentino Gianni Galli e della Folgore Claudio Zonzini