Il Victor San Marino qualora eliminasse l'Imolese domenica 27 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia, diventerebbe l'avversaria della Sammaurese nel primo turno previsto per il 3 settembre. Ecco perchè il tecnico della Sammaurese Mirko Taccola era presente a Longiano per dare un'occhiata alla squadra di Cassani. Victor San Marino e Sammaurese potrebbero ritrovarsi insieme anche in campionato. Taccola fa un'analisi generale e dichiara che la Sammaurese ha cambiato pelle.