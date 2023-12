Terzo derby in casa per il Victor. Con il Forlì remake anni 2000

sentiamo Stefano Cassani

Il campionato è ancora lungo la classifica è corta sono le frasi adatte per i primi di dicembre, ma la verità è che se il Forlì vuole rientrare nel lotto delle pretendenti alla vittoria del campionato, ad Acquaviva si gioca tutto. Tutta la pressione sui biancorossi di Mauro Antonioli che domenica hanno fatto un'ottima partita con la capolista Ravenna, pareggio 0-0, ma il Forlì meritava qualcosa di più.

Ad Acquaviva sospinti da almeno 200 tifosi i biancorossi non possono proprio sbagliare. Il Victor San Marino in casa, fino a questo momento, non ha fatto sconti a nessuna romagnola: ad Acquaviva sono già cadute Ravenna e Sammaurese e adesso arriva il terzo derby in casa per la squadra di Cassani che deve far dimenticare la brutta figura di Certaldo. Recuperati tutti gli infortunati, unico indisponibile lo squalificato Lombardi.

I dubbi riguardano l'utilizzo dell'under 2003. Se gioca uno, a centrocampo tra Carlini e Lazzari, coppia d'attacco torna ad essere quella originale D'Este – Arlotti. Se invece, con i ritorni di Lattarulo e Haruna, Cassani deciderà di infoltire la cerniera, D'Este farà coppia con Sollaku. Si gioca allo Stadio di Acquaviva domenica ore 14.30 Direttore di Gara Guido Vernocchi della sezione di Sulmona.

Nel video l'allenatore Stefano Cassani