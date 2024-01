Torna il Campionato: Tre Penne-Tre Fiori in diretta su RTV

180 minuti al termine del girone d'andata nel Campionato Sammarinese e il tema principale è uno: chi tra Virtus e La Fiorita sarà campione d'inverno? La 14^ giornata sembrerebbe essere un turno interlocutorio: i neroverdi se la vedranno domenica con il San Giovanni, i gialloblu saranno impegnati 24 ore prima contro il Domagnano. Partiamo dalla capolista: Acquaviva, fino a questo momento, ha fatto registrare un ruolino di marcia quasi perfetto “sporcato” solo dal ko per 3-0 contro il Cosmos. I ragazzi di Bizzotto però avevano lasciato il 2023 con un altro tris, contro il Cailungo.

E ora di fronte c'è il San Giovanni, una delle squadre più in forma prima della sosta: 3 successi in fila, 10 gol fatti e nessuno subito. E anche qualche rinforzo dal mercato invernale così come la stessa Virtus con il DS Guiducci che sta puntellando la rosa per arrivare pronta al rush finale.

Uguale La Fiorita, con 4 giocatori già arrivati tra cui il portiere Alessandro Semprini – tra i migliori del campionato in maglia Pennarossa e Tre Fiori – e Niang, rivelazione della prima parte di stagione con il Fiorentino. Sabato – per la banda Manfredini - la sfida al Domagnano, che nelle ultime 5 ne ha vinta solo una ma ne ha anche persa solo una.

Il big match però non può che essere Tre Penne-Tre Fiori: i campioni in carica vengono dalla sconfitta nello scontro diretto contro La Fiorita e sono scivolati a -6 dalla Virtus, al contempo i gialloblu di De Falco con il 2-1 alla Libertas si sono riportati ad un solo punto da Città. A Fiorentino si affrontano due squadre che segnano tanto – 37 gol il Tre Penne, 27 il Tre Fiori – e subiscono poco, 10 entrambe.

Match tutto da vivere e da seguire in diretta su San Marino RTV, sabato dalle 15. A chiudere gli anticipi Cailungo-Juvenes/Dogana, Murata-San Marino Academy U22 e Faetano-Fiorentino. Domenica, oltre a Folgore-Pennarossa con Chiesanuova ancora a caccia della prima vittoria, si gioca anche Libertas-Cosmos. 5 vittorie consecutive per i ragazzi di Nicola Berardi che non possono permettersi passi falsi per provare a risalire la china.