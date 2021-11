Torna la Coppa Titano con gli ottavi di finale

La squadra di Montegiardino detentrice del trofeo conquistato nella scorsa stagione fa il debutto nella coppa nazionale nel derby contro il Faetano. I gialloblu di Girolomoni sono in serie utile da quattro giornate in campionato con due pari e due vittorie. I gialloblu di Montegiardino hanno superato il Cailungo, squadra eliminata dal Faetano negli ottavi di finale. Casualità nel calendario, La Fiorita e Faetano si sfideranno di nuovo sabato in campionato a Fiorentino, mentre per la Coppa la sfida si gioca ad Acquaviva. Allo stadio Federico Crescentini si sfidano Pennarossa e Tre Fiori. Il precedente in campionato ha premiato la squadra di Matteo Cecchetti che si è imposta 2-1 con rete decisiva di Pollino. Sono però gli uomini di Andy Selva a guardare gli avversari da una migliore posizione in classifica. La squadra di Chiesanuova ha perso una sola volta in campionato, quella di Fiorentino tre. Non faranno parte della sfida gli squalificati Davide Simoncini e Nicolò Mariotti. Negli ottavi di finale Pennarossa e Tre Fiori avevano superato rispettivamente Juvenes/Dogana e Fiorentino.







Dall'altra parte del tabellone di Coppa Titano si giocano gli altri due quarti di finale. Parte alta con Folgore e Murata, parte bassa con Domagnano – Tre Penne. Allo stadio Ezio Conti di Dogana la squadra di Omar Lepri è impegnata contro quella di Achille Fabbri. Nel giro di due settimane i due club si sfideranno ben tre volte, andata e ritorno di coppa con in mezzo la sfida in campionato del 5 dicembre. I bianconeri sono davanti in classifica in campionato, i detentori dello scudetto inseguono a due punti. La squadra di Fabbri è in serie utile da sette gare tra campionato e coppa, ma deve ancora osservare il turno di riposo. Completa il programma degli ottavi di andata la sfida di Montecchio tra Domagnano e Tre Penne. I giallorossi cercano la vittoria che manca in campionato da cinque partite di fila. La squadra di Mancini vince o perde, in stagione non ha ancora concluso una partita in pareggio. Dall'altra parte la capolista del campionato. Il Tre Penne di Stefano Ceci è reduce dal pirotecnico 3-3 contro il San Giovanni dopo nove vittorie consecutive in dieci partite. Fischio d'inizio alle 20:45. Le gare di ritorno sono in programma per mercoledì 8 dicembre.