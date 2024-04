Torna la Coppa Titano con le semifinale di ritorno

Anticipazione Coppa Titano

La Coppa Titano apre il mese di aprile del calcio sammarinese. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale nelle doppia amichevole contro Saint Kitts e Nevis e la pausa pasquale, i riflettori sono tutti per la Coppa nazionale arrivata al suo penultimo atto. Le gare di andata pesano sul verdetto delle semifinali. La Fiorita ha battuto 4-1 il Tre Penne. La squadra di Montegiardino è vicinissima a raggiungere una finale che i gialloblu non giocano dal 2021. Edizione conquistata dal club di Montegiardino contro il Tre Fiori al termine di una serie di rigori interminabile per 10-9, quando al 120' la partita si era chiusa sullo 0-0. Tornando alla gara di andata, la squadra di Thomas Manfredini ha capitalizzato gli episodi a favore. Partita sbloccata subito con Amati, raddoppio con Guidi, autore anche di una doppietta. La squadra di Città è attaccata alla rete di Pieri, anche se Rinaldi ha garantito nel finale le tre reti di vantaggio sui biancoazzurri. Calcio è materia a volte imprevedibile, ma il 4-1 dell'andata è un risultato che La Fiorita può amministrare e che il Tre Penne può ribaltare solo con una grandissima prestazione.

Discorso analogo per Virtus-Tre Fiori. La squadra di Luigi Bizzotto riparte dal 3-1 dell'andata. Due reti di vantaggio sono un tesoretto non di poco conto che i neroverdi devono cercare di gestire al meglio per poter conquistare la seconda finale consecutiva di Coppa Titano. La Virtus è detentrice del trofeo, conquistato nella scorsa stagione nella finale vinta contro il Tre Penne vincitore dello scudetto. Virtus-Tre Fiori gara di andata è stata una partita decisa solo nella ripresa. Pecci, il rigore di Vallocchia e Lombardi, i marcatori neroverdi, Cirrottola per la squadra di Fiorentino. Il gol nel numero 77 gialloblu è l'appiglio al quale si attacca il Tre Fiori. Due reti da recuperare a questa Virtus non sarà di certo facile, dall'altra parte i gialloblu possono provare a giocarsela non avendo nulla da perdere.

Si gioca dalle 20:45, ad Acquaviva per Tre Penne-La Fiorita a Montecchio per Tre Fiori-Virtus.