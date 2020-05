Tre Fiori, Benedettini: "Se torneremo in campo lo faremo da protagonisti, altrimenti prepareremo la Champions"

Ripresa degli allenamenti dopo il primo giugno e ritorno in campo per i play off, fine della stagione e Tre Fiori, Tre Penne e Folgore nelle Coppe Europee. In sintesi gli scenari delineati dalla FSGC dopo la riunione di lunedì scorso che trova il favore del direttore generale del Tre Fiori, Giacomo Benedettini. Alla sosta forzata il club di Fiorentino occupava la prima posizione nel Q1 confermando di fatto l'ottimo andamento della stagione del Tre Fiori che avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista. Ruolo che ancora si augura di poter avere il dirigente gialloblu con un ritorno in campo. L'eventuale ripresa porrebbe comunque le società sammarinesi di fronte a diverse difficoltà nella gestione e organizzazione dei prossimi impegni. Unica certezza in questo momento per il Tre Fiori è che i detentori della Coppa Titano saranno comunque impegnati che sia la preparazione per i play off di campionato o quella per il turno di qualificazione alla Champions League di fine luglio in Kosovo.

Sentiamo Il Dg tre Fiori, Giacomo Benedettini