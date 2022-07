Tre Fiori, De Falco: "Mi aspetto un Fola battagliero, cerchiamo di essere lucidi"

Andrea De Falco

È la sera delle gare di ritorno di Conference League e il Tre Fiori è a caccia dell'impresa: c'è il Fola Esch, battuto 1-0 all'andata. Si gioca alle 20:45, con diretta su San Marino RTV. "Nei primi giorni dopo l'impresa l'abbiamo vissuta con euforia, visto che non era scontata - dice il capitano Andrea De Falco - ci siamo goduti il momento e poi, come giusto che sia, abbiamo resettato tutto per cercare di limare e migliorare gli errori commessi. Mi aspetto un Fola battagliero, che cercherà di buttarla sull'intensità e sul fisico. All'andata siamo riusciti a tenere i ritmi bassi, cosa che ci ha agevolato. Loro hanno forse più fisicità di noi e portano molta gente nella nostra metà campo: se sei bravo a uscire, anche con due passaggi, cercando di essere lucidi e nel passaggio e non sbagliare la scelta, visto che lo spazio da attaccare c'è, può diventare un'arma a nostro favore, perché abbiamo giocatori di gamba. davanti. Quindi dobbiamo essere lucidi, saper soffrire per poi attaccare".

Da De Falco, come da Selva, arriva anche un invito ai tifosi di presentarsi numerosi: "Il pubblico ti dà quell'energia che a volte non hai, è una spinta in più. Credo ci meriteremmo un buon numero di pubblico che ci aiuti in questa impresa, perché all'andata abbiamo fatto qualcosa alla quale credevano in pochissimi o nessuno. Quindi perché non crederci tutti insieme?".