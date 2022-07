Tre Fiori in Lussemburgo per l'esordio assoluto in Conference League

Il Tre Fiori s’appresta a un nuovo debutto europeo, cosa che di norma, per i gialloblu, coincide con sfide emozionanti. Dopo i rigori col Sant Julià nella prima in Champions e l’ancora inimitato passaggio del turno in quella di Europa League, ora tocca alla Conference. Si comincia dal Lussemburgo: calcisticamente non più tanto piccolo Stato, a dimostrazione di ciò l’avversario di turno, il Fola Esch, nella scorsa edizione arrivò fino agli spareggi per la fase a gironi.

Sarà una doppia prima anche per il neo tecnico Andy Selva, che dopo l’ottima annata col Pennarossa fa il suo esordio “panchinaro” in campo internazionale, già calcato a lungo da giocatore con Nazionale e La Fiorita. 11 gli innesti di coppa: tra questi il portiere ex Penna Semprini – già visto in Champions con la Folgore – il centravanti argentino Nunez, due elementi da Serie D come l’esterno Lo Russo e la punta Goh e poi, in difesa, Enrico Pezzi, quest’anno titolare al Forlì e con in curriculum 4 stagioni in B e 7 in C. "Era un'occasione da non lasciarsi scappare - spiega Pezzi - grazie al mio amico ed ex compagno De Falco sono riuscito a fare questa esperienza in Europa e vedrò di onorarla al meglio. Il Tre Fiori sarà una parentesi per questa esperienza europea, poi valuterò le possibilità che ho in Italia".

Nel video le parole di Enrico Pezzi, difensore del Tre Fiori