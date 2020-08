Tre Penne, Ceci: "Siamo più preparati del solito e la partita secca sarà un vantaggio"

Stefano Ceci

In questa anomalo preliminare di Europa League contro i kosovari del Gjilani il Tre Penne avrà il vantaggio di giocare in casa, ma non è questo il primo dettaglio sul quale si sofferma l'allenatore biancazzurro Stefano Ceci: "Senz'altro la squadra che affronteremo ha dei valori tecnici importanti, è arrivata prima in classifica e non ha vinto il campionato solo per lo scontro diretto perso col Drita, quindi una squadra di assoluto valore. Noi ci arriviamo sicuramente meglio rispetto a tutti gli altri anni: ci stiamo preparando dal 15 luglio, c'è stato più tempo rispetto alle passate stagioni per organizzare questa partita. La squadra si sta allenando bene e sono molto contento dell'approccio. I nuovi si sono già adattati ed integrati. Giocare in casa è un vantaggio ma il vantaggio più grosso sarà la gara secca: i valori generali in due partite vengono sicuramente fuori, in una partita unica magari gli episodi possono essere favorevoli e più gestibili".