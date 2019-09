Tre Penne e Libertas subito in testa al Gruppo B

Tre Penne-Virtus

Tre Penne-Virtus è il testacoda del campionato uscente ma ora che Acquaviva s'è affidata all'ex di turno Bizzotto e ha rifatto la squadra la differenza non è più così netta. I campioni in carica s'impongono con un 1-0 molto più avvincente di quanto dica il risultato: subito Gai a sfruttare un rimpallo e servire Sorrentino, palla a Ceccaroli che si gira e conclude da due passi, sbattendo sul miracolo di Guerra e sul palo. Ancora Tre Penne con l'incornata da corner di Genestreti, fuori di niente. La terza è quella buona: Chiurato scambia in fascia con Ceccaroli e imbuca, Gai è puntuale e va di stoccata vincente in angolo basso. Segni di Virtus con un'altra inzuccata dalla bandierina, Baiardi a colpo sicuro e Patregnani a salvare sulla linea. Al rientro invece è Ricchiuti a scodellare in cerca di Brigliadori, fermato dall'uscita di Migani. Guerra vola a una mano sul colpo di testa di Chiurato, di là, in una situazione simile sul finire dei regolamentari, Lago svetta sul cross di Mantovani e scheggia il palo. Il conto dei legni torna dispari in pieno recupero: sponda di Chiurato e morbidissima di Gai a pescare il destro di Ceccaroli, Guerra fa un altro paratone e devia sulla traversa.

Tre Penne in testa al Gruppo B con Cailungo e Libertas, quest'ultima vincente 2-0 sul San Giovanni. Brandino la sblocca al 31° con una punizione dal limite, e sempre su punizione, nella ripresa, Morelli viene respinto da Arena, sul pezzo anche quando, sugli sviluppi, Graziani ricicla per il tiro ravvicinato di Golinucci. Sempre Graziani si sente trattenere da Tasini e crolla in area, l'arbitro è lì e manda Morelli a chiuderla dal dischetto. Questi e tutti gli altri gol di giornata li potrete rivedere stasera a TeleStadio, in diretta dalle 19:55 su San Marino RTV.