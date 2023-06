Tre Penne: in 20 per la Champions League

Il Tre Penne ha ufficializzato la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla trasferta in Islanda, per il mini-girone preliminare di Champions League. I campioni di San Marino se la vedranno contro i padroni di casa dei Breidablik martedì 27 giugno e, in caso di successo, affronterebbero in finale la vincente dell'altra sfida tra gli andorrani dell'Atletic Club d'Escaldes e i montenegrini del Buducnost Podgorica.

Diversi i volti nuovi nella rosa allenata da Stefano Ceci, tra prestiti per la Champions e arrivi definitivi. Tra quest'ultimi ci sono l'ex difensore della Folgore Roberto Rosini e l'ex centrocampista della Sammaurese Marcello Scarponi. Solo per la trasferta europea, invece, il portiere Andrea Bianchini, i difensori Nicola Bellucci e Piero Tamagnini e i centrocampisti Assane Fall e Andrea De Falco, da qualche giorno allenatore del Tre Fiori.