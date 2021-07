Tre Penne: l'esordio di Maicon al "San Marino Stadium"

Non solo Maicon: il campione brasiliano è, al momento, il nome sulla bocca di tutti ed i tifosi stanno contando i giorni che mancano al suo esordio con la maglia del Tre Penne. Ma i biancazzurri di Stefano Ceci hanno rivoluzionato la squadra rispetto a quella giunta terza nell'ultimo campionato sammarinese. Sono 10 – infatti – i nuovi acquisti: 5 per Europa e Campionato, altrettanti solo per la Conference League. Oltre all'ex Inter faranno parte della doppia sfida con la Dinamo Batumi anche Benjamin Boccioletti, Nicholas Santoni e due graditi ritorni come Mirko Palazzi e Michele Simoncelli. Per l'intera stagione – invece - ecco Imre Badalassi dalla Folgore, Luca Righini e Francesco Sartori dalla Libertas, Paolo Vandi dal Tre Fiori e Kevin Zonzini dal Cosmos. Un mercato “interno”, per Città.









Il Tre Penne inizierà la propria campagna europea dal San Marino Stadium con la sfida ai georgiani della Dinamo Batumi, giovedì l'andata alle 20.45. Un doppio confronto certamente ostico, ma che non scoraggia Ceci. Come detto in precedenza, Maicon è la grande attrazione di questo Tre Penne formato Conference League. Per il tecnico biancazzurro averlo in squadra è un vero e proprio onore.

Nel servizio l'intervista a Stefano Ceci, allenatore Tre Penne