Tre Penne-Tre Fiori, stasera conosciamo la prima finalista

Anticipazioni Coppa Titano

Tutto sembra esattamente rimasto come 12 mesi fa. Le stesse 4 semifinaliste di Coppa Titano con gli stessi incroci: Tre Penne – Tre Fiori e Folgore – La Fiorita. Andando con ordine questa sera tocca alle due squadre che si sono incontrate pochi giorni fa per l'ultima di campionato con la vittoria del Tre Fiori per 2-1 su un Tre Penne largamente rimaneggiato per le assenze di titolarissimi come Gai, Patregnani e Genestreti. Per Stefano Ceci arrivano buone notizie perchè il solo Patregnani, dei tre citati, non sarà della partita, recuperano anche gli attaccanti Chiurato e Sorrentino. Restano ai box inoltre Casadei, Cesarini, Chiaruzzi, Liverani, Zafferani, e Zanotti. Nel Tre Fiori non saranno disponibili il difensore Muccioli e il centrocampista Tamagnini. 20 i convocati per Matteo Cecchetti. Curiosità il Tre Penne non ha mai pareggiato in questa stagione, se arrivasse l'eccezione che conferma la regola, le due squadre come prevede il format andranno ai supplementari ed eventuali calci di rigore. Si gioca questa sera alle 20.45 ad Acquaviva.