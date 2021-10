Tropical-Victor, le parole di Mularoni e Pedrazzini

Marcello Mularoni e Emiliano Pedrazzini

Nonostante l'avvio deciso, il Victor San Marino non è riuscito a strappare la qualificazione per gli ottavi di Coppa Italia, cedendo 1-0 al Tropical Coriano. "Nel primo tempo abbiamo dovuto un po' capire come impostavano e giocavano - spiega il nazionale sammarinese Marcello Mularoni, del Tropical - pian piano abbiamo preso le misure e siamo venuti fuori nel secondo. 6 sammarinesi in campo? Diciamo che era una partita sentita, è sempre stimolante".

"Purtroppo il risultato ci ha penalizzato - commenta il difensore del Victor Emiliano Pedrazzini - però c'è già stata una reazione rispetto alla sconfitta di domenica, caratterialmente è importante. Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo preso un gol fortuito all'ultimo e ci ha detto male. Abbiamo giocato bene, creato tante occasioni, fatto un bel gioco, è mancato solo il gol".