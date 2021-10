Tutto esaurito per Polonia – San Marino

Sarà solo una tappa di avvicinamento alla sfida di martedi 12 ottobre ore 20.45 quando al San Marino Stadium arriverà Andorra, unica possibilità di muovere la classifica, perchè il gol seppur inutile al fine del risultato con la Polonia è arrivato. Lo ha realizzato l'assente giustificato Nicola Nanni preservato per Andorra. Al Narodowy Stadium di Varsavia una Nazionale orfana dei due big Nanni – Berardi e senza uno dei più continui e positivi centrocampisti come Lorenzo Lunadei. Varrella dovrà fare necessità virtù semplicemente cercando di limitare i danni contro una Nazionale fuori portata e sostenuta da circa 60 mila spettatori.







Clima infuocato dunque a Varsavia per la festa preparata per salutare Lukasz Fabianski calciatore polacco dell'anno nel 2018, per lui 56 presenze in 15 anni di Nazionale. Un idolo per i polacchi che merita di essere ringraziato con una grande festa. Curiosità Fabianski parò un calcio di rigore il 10 settembre 2008 al San Marino Stadium ad Andy Selva partita vinta dalla Polonia 0-2. Il direttore di gara della partita sarà il croato Fran Jovic.

Si gioca questa sera ore 20.45 con diretta su San Marino RTV Sport canale 93 del digitale terrestre.