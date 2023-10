Pietro Amici e Nicola D'Addario

Tra i migliori in campo il portiere Pietro Amici, che si rammarica per quel rigore parato "a metà" e per il calo della squadra nel finale. Esordio da titolare invece per l'attaccante Nicola D'Addario, che si dice fiducioso sul fatto che, da qui alla fine del girone, i biancazzurrini troveranno il tanto agognato gol. Sentiamoli