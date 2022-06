U21, stasera c'è Israele: recuperato Moretti

Nel servizio Matteo Cecchetti intervistato da Riccardo Marchetti

La latitudine non inganni, tra la brezza che soffia su Petah Tikva e l’ombra offerta dalle coperture dell’HaMoshava la rifinitura dell’U21si svolge al fresco ben prima del calar del sole. E porta buone nuove: Diego Moretti, in dubbio per un problema alla caviglia, ha svolto l’intero allenamento coi compagni e può dirsi recuperato.

Moretti schierato, nella partitella della vigilia, accanto a tanti dei titolari con la Polonia: da Pancotti a Ciacci, da Contadini a Lazzari, e poi Cecchetti, Valentini, Matteoni e Marco Pasolini. Ma niente è deciso, assicura il CT.

Partito con 5 vittorie in 6 gare, Israele viene da una striscia negativa culminata col ko con la Lettonia, costato il 2° posto. Formazione in difficoltà, che ha cambiato CT proprio prima di incontrare i baltici e che, per andare ai playoff, deve vincere e sperare che la Polonia non batta la già qualificata Germania.

Nel video le parole del CT dell'U21 di San Marino, Matteo Cecchetti