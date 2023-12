UEFA, Coppa delle Regioni: sorteggiato il girone di San Marino

Nasce la Coppa delle Regioni 2024/2025 con i sorteggi dei gironi del turno preliminare e del turno intermedio. San Marino è stato inserito nel girone 6 del turno intermedio insieme alle rappresentative di Turchia, Ungheria e Slovenia. In tutto sono 36 le federazioni iscritte, con Malta e San Marino che schiereranno le nazionali dilettanti. Tutte le partite del turno preliminare si giocheranno entro il 31 luglio 2024, mentre le partite del turno intermedio dovranno essere giocate entro il 6 dicembre 2024. Le otto vincitrici dei gironi del turno intermedio si qualificheranno alla fase finale, che in linea di massima si giocherà nelle prime due settimane di giugno o luglio 2025. Detentrice del torneo la Spagna, che ha vinto l'ultima edizione con la Galizia. A rappresentare l'Italia sarà la Liguria, inserita nel gruppo 8 con Croazia, Romania e Malta. Il girone sarà ospitato in Liguria e si disputerà tra il 15 ed il 24 Settembre 2024.