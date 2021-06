La UEFA ha comunicato l’inversione delle partite riguardanti i club sammarinesi in Conference League per questioni organizzative. Pertanto sarà il Tre Penne a debuttare in casa con la Dinamo Batumi il prossimo 8 luglio, quando La Fiorita sarà impegnata a Malta sul campo del Birkirkara. La settimana successiva, giovedì 15 luglio, le gare di ritorno con La Fiorita impegnata al San Marino Stadium ed il Tre Penne chiamato alla trasferta in Georgia.