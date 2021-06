Ufficiale: Maicon a San Marino con il Tre Penne

Maicon giocherà la UEFA Conference League con il Tre Penne. Adesso è ufficiale, il difensore brasiliano ha siglato l'accordo che lo legherà alla squadra del Castello di Città per le prossime partite. La firma è avvenuta questa mattina a Verona, dove i dirigenti del Tre Penne hanno raggiunto l'ex giocatore dell'Inter. Erano presenti il direttore sportivo Maurizio Di Giuli, il segretario generale Luca Nanni, il Direttore Generale Rosonico Fantini. Alla trattativa hanno partecipato gli intermediari Mohammed Zaboul e De Jesus. Maicon sarò a San Marino la prossima settimana per svolgere visite mediche e primi allenamenti. L'accordo tra il Tre Penne e Maicon riguarda la Conference League. Il brasiliano vestirà la maglia biancoazzurra numero 13