Ufficiale: Murata - Folgore 0-3 a tavolino

Il Giudice Sportivo ha accettato il ricorso della Folgore relativo alla partita giocata contro il Murata e terminata 1-1. Nel comunicato si legge che Davide Pasolini non aveva scontato la giornata di squalifica ricevuta per somma di ammonizioni al termine del Campionato 2017/2018. La Folgore si aggiudica la partita a tavolino per 3-0, inoltre il giocatore bianconero è stato squalificato per 3 mesi, mentre il dirigente responsabile Valentino Paolini per 4 mesi. Alla Società Murata anche 500 euro di ammenda.