Un minuto di silenzio per Leo Tabarrini

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio in una nota fa sapere che "nelle giornate di oggi 5 febbraio e domani 6 febbraio, su tutti gli impianti calcistici della Repubblica di San Marino ed indipendentemente dalla competizione in svolgimento, sarà osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio, per ricordare Leo Tabarrini amico del calcio sammarinese, prematuramente venuto a mancare ai suoi cari nella giornata di ieri", ai quali la FSGC e San Marino Academy, rinnovano le più sentite condoglianze.