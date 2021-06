Una Folgore "rinnovata" ritrova la Champions

Tre anni dopo la beffa con l’Engordany la Folgore riprende a girare l’Europa. Partendo dall’Albania, dove la nuova Champions League alza il sipario col mini-torneo del turno preliminare. Campo neutro più sulla carta, perché la semifinale è contro i kosovari del Prishtina e dunque, per prossimità geografica e culturale, si è quasi in casa loro. Un viaggio europeo che comincia con un volo da Serie A: l’aereo è di quelli usati dall’Hellas Verona, tanto da essere griffato con l’effige scaligera. Atterraggio e alloggio sono a Tirana, per la partita – anche in caso di finale – si andrà invece a una quarantina di km a sud-est, a Elbasan.

Si gioca esattamente un mese dopo la conquista del 5° scudetto, eppure, rispetto a quel 22 maggio, sarà una Folgore molto diversa. Nei 21 a disposizione di Lepri non ci sono 6 dei titolari della finale con La Fiorita: Badalassi – passato al Tre Penne – e poi Bicchiarelli, Rosini, Domeniconi, Serafini e Pasolini, rimasti a casa al pari di Bezzi, Mattia Giardi e Nanni. Tra le 5 novità, l’unico preso da fuori è il centrocampista Di Addario, che in Romagna ha bazzicato Eccellenza e Promozione. Gli altri vengono dal campionato sammarinese: il portiere Alessandro Semprini dal Pennarossa, i difensori Fall e Arrigoni da Faetano e Murata e, sempre dai bianconeri, l'attaccante Fedeli, capocannoniere nel 2020 e chiamato a sostituire quello che è stato il suo successore come re dei bomber. "È una grossa responsabilità sostituire Badalassi - dice Fedeli - è uno che negli anni ha dimostrato di buttarla dentro spesso. Per me è stata una stagione un po' particolare, ho ripreso gli allenamenti da tre settimane dopo 3 mesi di stop, speriamo di tenere duro". E quella con Falciano, per Fedeli, non sarà solo un'avventura estiva: "Con la società siamo già d'accordo - conferma - sarò con la Folgore anche in campionato, al 100%".

Nel video, l'intervista a Eric Fedeli, attaccante Folgore