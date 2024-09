Under 21, al San Marino Stadium la sfida contro la Turchia

l'intervista con Pietro Amici

Alle spalle l'Italia, il presente dice Turchia. Per la squadra di Matteo Cecchetti il ritorno al San Marino Stadium, l'ultima a marzo contro l'Irlanda, è contro una squadra che non ha più nulla da chiedere alla classifica. Tra i titolari ci sarà il portiere Pietro Amici. All'andata i Titani avevano perso 5-0. Un risultato rotondo maturato soprattutto nell'ultima parte della partita, dopo il 2-0 del primo tempo, con vantaggio turco sul rigore respinto da Pietro Amici. La penultima di San Marino allo Stadium per preparare anche la sfida contro la Lettonia, avversario che rimanda a precedenti positivi, ma l'attenzione deve essere al 100% sulla Turchia.

Nel video l'intervista con Pietro Amici - Portiere San Marino under 21