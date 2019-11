Under 21: ritardo nel volo per i biancoazzurri, cambia il programma della trasferta

Sentiamo Luca Nanni

Partenza ritardata per la Nazionale Under 21 di San Marino che si sarebbe dovuta imbarcare a Bologna alle 10.45 per atterrare a Francoforte alle 12.15 e da lì prendere la coincidenza per Praga. A causa di un forte ritardo, da quanto abbiamo appreso di tutti i voli su Bologna, il programma che prevedeva il primo allenamento in Repubblica Ceca alle 19.45, subirà notevoli variazioni. Con tutta probabilità’ l’arrivo della Nazionale Under 21 a Teplice in Repubblica Ceca non avverrà prima delle 19.30.

Sentiamo Luca Nanni, Team Manager