Under 21: si torna in campo l'11 novembre con Israele

Giugno 2015 l'ultimo risultato utile della Nazionale under 21 sammarinese. Lo 0-0 in Estonia dell'allora Nazionale di Papini resta l'unica traccia in classifica negli ultimi sei anni. La gestione Fabrizio Costantini ha portato fino ad oggi prove convincenti come l'ultima in Polonia. Il 3-0 subito non rende merito ai biancoazzurrini che hanno interpretato bene la gara. Cosa, che invece non era stata fatta in Lettonia, dove soprattutto nel primo tempo Matteoni e compagni avevano sofferto molto l'esuberanza dei lettoni.

Nella ripresa San Marino ha evidenziato un buon possesso palla ma conclusioni verso la porta quasi niente. Poi paradossalmente il secondo gol subito in contropiede. Il calendario adesso non aiuta: prossimi due incontri, quelli che chiuderanno il 2021, l'11 novembre alle 19 al San Marino Stadium con Israele e 5 giorni dopo il 16 in Germania. Il girone B vede in testa proprio le due formazioni che sfideranno San Marino per chiudere l'anno. Germania a punteggio pieno con 12, Israele 9. Si qualificano per l'Europeo fase finale in Georgia e Romania le nove vincenti dei gironi e la migliore seconda. Le altre otto seconde accederanno agli spareggi di settembre 2022 per gli ultimi quattro posti in palio.