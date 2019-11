Valentini: ”sono ottimista faremo del nostro meglio”

Il difensore centrale della Nazionale Under 21 di San Marino Mattia Valentini si dichiara fiducioso e ottimista in vista della sfida di domani sera tra Repubblica Ceca - San Marino. “Stiamo bene e ci faremo trovare pronti. Con i miei compagni di reparto abbiamo un buon feeling e inoltre la Repubblica Ceca la conosciamo bene per averla affrontata anche nell’altro biennio”