Varrella: "Non possiamo giocare alla pari ma possiamo toglierci delle soddisfazioni"

FRANCO VARRELLA

Nel primo tempo il Kazakistan ci ha sorpreso - ha aggiunto Varrella - forse non hanno gradito le mie parole in conferenza stampa quando ho detto che avremmo giocato all'arma bianca. Nanni ha giocato con qualche problema fisico - ha concluso il CT - non stava benissimo ma è voluto ugualmente scendere in campo e per questo lo ringrazio.