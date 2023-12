Victor, centrato il settimo 1-0 in 15 incontri

Nessuno scappa, dopo quindici giornate in sei punti sono racchiuse ben otto squadre. Dall'Imolese con 24 al Ravenna che di punti ne ha 30. Tutto può ancora succedere quando mancano ancora due giornate al giro di boa. Chi si pregerà del titolo platonico, ma comunque significativo, di campione d'inverno?

Il Victor San Marino ha ritrovato il sorriso dopo due stop consecutivi, gli uomini di Cassani con una prestazione solida sono usciti dal Galli con tre punti d'oro. I biancoazzurri sono risaliti nuovamente al secondo posto in classifica ad un solo punto dal Ravenna fermato sul difficilissimo campo di Certaldo. Cassani è tornato all'antico riproponendo una formazione dosata ed equilibrata. Importantissimo il ritorno del coriaceo ed esperto De Santis dietro, buona la prestazione di Lazzari, tornato titolare in un centrocampo più di gamba e meno lezioso. Il reparto debole del Victor attuale è senza dubbio quello offensivo. Senza D'Este, autore di 6 gol, il miglior marcatore del Victor è il capitano Enrico Sabba con 3 segnature, tutte su calcio di rigore. Scott Arlotti ha realizzato 2 reti, entrambe non decisive; sono a quota zero il giovane Lozza e Manara, l'ex Forlì è uscito dai radar e sembra non far più parte del progetto.

Il Direttore Sportivo Bollini deve necessariamente correre ai ripari per sostituire i due attaccanti principali: Nicholas D'Este per un infortunio e Manara, come detto, già da un paio di settimane non più convocato.

