Victor San Marino a Ravenna per riavvicinare la vetta

Intervista a Stefano Cassani

Ravenna-Victor è derby d'altissima classifica, eppure, dal ruolino recente delle due contendenti, non si direbbe. Per entrambe una sola vittoria in 5 partite, con la capolista che ha visto scendere a 2 punti il margine sul Forlì e i biancazzurri che ora sono quarti, insieme al Lentigione. Quello del Benelli chiude un filotto complicato per il San Marino, chiamato ad affrontare, in 6 turni, tutte le rivali dirette, Forlì a parte. Visto il contemporaneo frenare del Ravenna la vetta è, comunque, ancora a 4 punti: vincere lo scontro diretto dunque riporterebbe la squadra di Cassani – ex di turno, insieme al capitano Sabba - a tiro di aggancio o sorpasso sulla capolista, Ravenna, Forlì o Carpi che fosse.

In attacco, il Ravenna ritrova Sabbatani ma non Diallo, ancora squalificato. Ben tre invece le assenze nel reparto arretrato, dove oltre a Magnanini e Agnelli, a loro volta squalificati, mancherà anche l'infortunato Spezzano. Per il Victor resta in dubbio Tosi, fuori nell'ultima partita per un problema alla schiena. "Sta meglio - commenta il tecnico Stefano Cassani - in questi giorni si è allenato, farò le mie valutazione all'ultimo. Siamo tutti più o meno recuperati, tranne Eleonori".

Nel video le parole di Stefano Cassani