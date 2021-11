Victor San Marino atteso dall'esame più ostico contro la Fya Riccione

L'ha presentata al meglio il portiere Gianmarco Pazzini. Contro la Fya Riccione servirà il miglior Victor San Marino della stagione e forse anche qualcosa in più. Perché i biancazzurri sono la capolista del Girone C di Eccellenza, perché ne hanno vinte 7 e pareggiata una nelle prime 8 giornate, perché sono il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Una squadra "schiacciasassi" e che sta rispettando in pieno i favori del pronostico, anche grazie a tanti giocatori di esperienza e che hanno militato in categorie superiori. Così come l'estremo difensore del Victor.









L'1-0 contro il Cotignola di domenica scorsa ha rilanciato i Titani, sia in classifica – ora il Victor è sesto con 13 punti, a 9 dalla Fya – che, soprattutto, nel morale. Troppe le partite senza gol e senza vittorie per una squadra partita con ben altre ambizioni. Il centro di Prandelli può aver sbloccato i ragazzi di Gianni D'Amore che – al big match del “Nicoletti” di Riccione, in programma domani sera alle ore 20.30 – si presenteranno al gran completo per minare le certezze della capolista.

Nel servizio l'intervista a Gianmarco Pazzini, portiere Victor San Marino