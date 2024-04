Victor San Marino, contro l'Imolese l'ultimo treno play off

Un punto nelle ultime quattro giornate. È questo il bilancio della squadra di Stefano Cassani, che vuole tornare a fare punti in una classifica ridisegnata dopo l'esclusione della Pistoiese. I play-off sono lontani appena una lunghezza. Il Forlì occupa ad oggi l'ultima posizione che vale il prolungamento della stagione. Il turno di campionato vede i Galletti impegnati contro la capolista Carpi e un successo con l'Imolese permetterebbe ai Titani di scavalcare proprio i biancorossi.

Per capire il peso anche della sfida di Acquaviva, va considerata bene la classifica. Davanti ai biancoazzurri, oltre al Forlì ci sono Corticella a 53 e Lentigione a 52, entrambe le squadre hanno giocato una gara in più e in ottica play off è un elemento non di poco conto. Il Victor San Marino arriva alla sfida contro l'Imolese con il morale non al massimo. Il ko di Forlì può aver lasciato delle scorie soprattutto nella testa. Cassani, tolto Buffa, avrà praticamente tutti a disposizione.

Per il Victor sarà partita vera o almeno l'ultimo treno per puntare ad allungare un campionato che resta comunque straordinario da neopromossa. Dall'altra parte ci sarà l'Imolese dell'ex Gianni D'Amore. I rossoblu non sono ancora salvi, ma la conferma della categoria non è così lontana. I romagnoli sono reduci da due ko di fila e non vincono dal 28 marzo. Nella gara di andata il Victor San Marino si era imposto per 1-0.