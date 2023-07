Victor San Marino: prosegue senza intoppi la preparazione

Nel video l'intervento al direttore sportivo Gian Luca Bollini

Solo il caldo è per il momento l'avversario principale del Victor San Marino che da mercoledì suda ad Acquaviva. Il ritiro non è solo fatto per mettere chilometri nelle gambe ma soprattutto per cementare il gruppo. Come sottolineato dal Presidente Della Balda, nel saluto della dirigenza nel primo giorno di raduno, il Victor, al di là dei risultati, deve essere un gruppo unito come lo è stato lo scorso anno. La società non fa mancare nulla a giocatori e staff tecnico, e tra qualche giorno verrà inaugurata anche la nuova sede operativa in zona Cà Martino. Il DS Bollini ha avuto il merito di consegnare nelle mani di Cassani la rosa quasi al completo già dal primo giorno di raduno proprio per lavorare fin da subito senza perdere tempo. Il Victor San Marino concluderà oggi il pre-ritiro, domani Cassani ha dato un giorno libero a tutti, da lunedì comincerà la vera e propria preparazione con due sedute di allenamento quotidiane. Sabato 29 luglio il primo test contro il Rimini a Bagno di Romagna ore 17.45.