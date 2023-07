Victor San Marino: un pokerissimo di giocatori per i Titani

Si muove il mercato del Victor San Marino. Il direttore sportivo Luca Bollini è al lavoro per allestire una squadra in grado di affrontare la serie D. Sono nuovi giocatori biancoazzurri Nico Manara, attaccante classe 2001 ex Forlì e settore giovanile di Cesena e Sassuolo. Sempre per l'attacco ecco Denis Perrone, mezz'ala trequartista del 2004 con un passato anche nell'Hoffenaim. Per la difesa arriva Matteo Onofri, centrale 2004 scuola Cesena ex Savignanese, così come Alessandro Carlini, mezz'ala del 2003. In chiave sammarinese si aggiunge anche il nazionale under 21 Marco Gasperoni, attaccante del 2004.